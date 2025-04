“L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica in Sicilia resta una chimera. Nonostante la legge 68 del 1999 preveda strumenti specifici per favorire l’occupazione di queste categorie fragili, nella nostra regione l’applicazione della norma è perlopiù disattesa. Serve un intervento normativo concreto affinché l’inclusione lavorativa diventi un diritto riconosciuto e non un’eccezione. Anche i dati nazionali evidenziano un divario significativo: solo una persona ogni otto con disabilità psichica trova lavoro, rispetto a una su tre con disabilità fisica”. Lo afferma Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento Cinquestelle. “Oggi – continua Schillaci – ho preso parte ad un convegno, a Palermo, dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità psichica, organizzato dall’associazione Progetto Itaca e promosso dalla Confcommercio. È stata un’occasione di confronto dalla quale è emersa la necessità di un cambio culturale e di un adeguamento normativo in Sicilia. E va dato atto proprio alla Confcommercio guidata da Patrizia Di Dio di aver avviato protocolli di intesa con tanti imprenditori per l’inclusione lavorativa dei disabili. In Sicilia vanno rafforzate le politiche di inclusione, adottando modelli virtuosi già sperimentati in altre regioni e supportando realtà come Progetto Itaca che non solo favoriscono l’inserimento lavorativo, ma creano anche comunità inclusive capaci di restituire dignità sociale alle persone con fragilità psichica. La Sicilia non può restare indietro e auspico che di questa situazione prenda coscienza anche il governo Schifani, in maniera da potere lavorare ad un disegno di legge apposito per eliminare le disparità e per rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili psichici”.