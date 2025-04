“L’approvazione del nuovo Regolamento sui rifiuti solidi urbani sarebbe un passo determinante per evitare il rischio di una maggiore concentrazione dei cumuli di spazzatura e di discariche a cielo aperto, specialmente in centro storico, che causerebbe – di fatto – seri problemi di salute alla cittadinanza con l’arrivo di temperature più calde in città. Questa approvazione da parte dell’Amministrazione, poi, consentirebbe l’arrivo di ben 50 ispettori ambientali che attendono solo di essere operativi e che certamente garantirebbero ogni azione di pulizia, igiene e rispetto delle regole. L’inasprimento delle pene per chi abbandona i rifiuti sarebbe, poi, un decisivo deterrente alla inciviltà così come sarebbe un incentivo per il rafforzamento della cultura dell’educazione e dell’ambiente un sistema di premialità fatto di sconti sulla Tari o agevolazioni sui biglietti del servizio pubblico perchè Palermo merita miglior rispetto, più igiene, decoro e sinergie tra cittadinanza ed amministrazione”.