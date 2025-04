Nella Chiesa di Gesù e Maria, a Campobello di Licata, presentato “Il Viaggio”, “”un documentario spettacolo che lascia senza fiato e tocca il cuore. La storia è raccontata attraverso gli occhi e le voci dei ragazzi minori stranieri non accompagnati che affrontano un lungo e duro viaggio dall’Africa all’Italia””.

Ancora: È un documentario spettacolo pieno di emozioni che mostra le sfide che questi giovani affrontano durante il loro percorso.

È stato scritto è curato da due educatrici, Serena Pelonero e Flavia La Mantia.

Il documentario non si limita a mostrare la dura realtà del viaggio, ma anche l’accoglienza e il sostegno che questi ragazzi ricevono una volta arrivati in Italia, grazie alle Cooperative sociali come quelle gestite da splendide persone come Valentina e Ornella Zarcaro . È un messaggio di speranza e di inclusione che ci ricorda che tutti meritiamo di essere accolti e rispettati””.

In breve: “” “Il Viaggio” è un documentario spettacolo che è assolutamente da vedere. È un’esperienza emozionante e formativa che ci ricorda la importanza dell’accoglienza e della solidarietà””.

Giovanni Blanda