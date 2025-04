Furto in una abitazione nei pressi del Quadrivio Spiasanta, ad Agrigento. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare all’interno della casa e, dopo aver scassinato un infisso, hanno portato via denaro e oggetti in oro per svariate migliaia di euro.

La donna, una volta tornata a casa, ha scoperto la visita dei ladri. Ancora scossa per l’accaduto ha raggiunto la stazione carabinieri di Agrigento dove ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto in abitazione. Il danno non è stato ancora quantificato ma sarebbe ingente e non coperto da assicurazione.