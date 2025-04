Si è svolto questa mattina lo spoglio dei voti per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali. La Commissione elettorale, presieduta dalla dottoressa Rosa Zito, ha proclamato i 15 eletti e il Revisore dei conti per la consiliatura 2025- 2029. Hanno votato, al primo turno, 2770 iscritti, pari al 46,15% degli aventi diritto, ampiamente sopra il quorum richiesto del 33,33%.

Per la sezione A (assistenti sociali specialisti) sono risultati eletti, in ordine alfabetico: Concetta Caraffa, Giuseppe Ciulla, Paolo Di Venti, Maria Mantegna, Angelo Palermo, Stefano Papa, Carmela Procopio e Maria Spoto.

Per la sezione B (assistenti sociali), sempre in ordine alfabetico: Nunzio Alizzio, Maurizio Alleri, Antonella Casablanca, Luana Li Voti, Gina Massari, Giovanni Davide Nicolosi e Maria Storaci.

Come revisore unico dei conti, gli assistenti sociali siciliani hanno eletto Luigi Antonio Miserendino.

“Il risultato ha premiato il lavoro degli ultimi quattro anni confermando tutti i consiglieri uscenti che si sono ricandidati e chi ha voluto unirsi al cammino avviato”, dice Giuseppe Ciulla, presidente uscente del Croas Sicilia, riconfermato in questa tornata.

“Un plauso – aggiunge Ciulla – anche a tutti gli altri candidati per la sensibilità e il senso di responsabilità di mettersi in gioco, e a tutti i colleghi che, con il proprio voto, hanno contribuito a scrivere una pagina importante della storia democratica dell’Ordine”.

Il voto si è tenuto il 7 e 8 aprile con procedura online.