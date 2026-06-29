Il Consiglio Comunale di Canicattì, convocato per il 25 giugno, è stato rinviato a data certa a martedì 30 giugno 2026 alle ore 9:30 (prosecuzione di seconda convocazione).

La decisione è stata presa durante la seduta di ieri per consentire la presenza del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Assessore alle Risorse Finanziarie, chiamati a fornire i necessari chiarimenti tecnici sui bilanci consolidati.

Ordine del Giorno della seduta del 30 giugno:

Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2019;

Approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020;

Approvazione del Regolamento sulla disciplina degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale;

Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione di un’opera abusiva acquisita al patrimonio del Comune;

Interrogazioni consiliari.

Si tratta di punti delicati e di notevole importanza per la vita amministrativa della città, in particolare per quanto riguarda la regolarizzazione contabile degli esercizi passati e la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

L’Amministrazione ha quindi scelto di rinviare la seduta per garantire un esame più approfondito e consapevole degli argomenti all’ordine del giorno, assicurando la presenza dei tecnici competenti.