Novità incoraggianti per le imprese ricettive extra alberghiere siciliane che si erano viste imporre nuovi adempimenti da parte della Regione Siciliana che intendeva riformare il comparto evidentemente però penalizzando bed and breakfast ed affittacamere. Dopo gli emendamenti a firma del Movimento 5 Stelle all’ARS alla legge legge 12/2026 ed il recente incontro all’Ars con il comparto, oggi il capogruppo del gruppo parlamentare M5S a Palazzo dei Normanni Antonio De Luca ha promosso un incontro tra i rappresentanti del comparto, tra cui Emiliano Nania di Extralberga Palermo e Carmelo Sonsogno per F.A.R.E. Sicilia e l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, unitamente al suo staff tecnico.

“L’Assessore ha ascoltato le rimostranze del comparto – ha detto Antonio De Luca – e confermando la scadenza al 30 giugno 2026 dell’invio dell’allegato B ma ha spostato al 30 dicembre 2026 il termine ultimo per la consegna della documentazione completa. Una risposta a nostro avviso utile e doverosa considerando che la stagione estiva è appena iniziata e questo stato di incertezza in cui versano le migliaia di microimprese che creano economia, rischiavano di turbare pesantemente un comparto fondamentale per l’economia dell’Isola”.

Nello specifico, la condizione è che, pur rispettando il termine del 30/06/2026 per l’invio dell’allegato B, possa essere introitato anche senza o con parziale documentazione tecnica ivi richiesta, pur potendo dimostrare di aver avviato la procedura per l’ottenimento di questa documentazione agli uffici preposti, anche tramite un allegato di una eventuale copia cartacea di richiesta atti (o copia PEC di richiesta atti) al comune, Oppure di una dichiarazione da parte di un tecnico abilitato ove lo stesso dichiara di avere ricevuto mandato per esperire il recupero e/o produzione documentale della pratica in esame. Tale integrazione documentale dovrà essere introitata all’assessorato entro e non oltre il 30/12/2026.

Il presidente di Extralberga Palermo, Emiliano Nania, “pur nelle difficoltà di una trattativa” si dice “soddisfatto del risultato ottenuto su questa apertura, poiché in questo modo – ha detto Nania – si tutelano gli operatori che si trovano in condizioni di difficoltà burocratiche per le tempistiche di recupero di tale documentazione, e potranno godere di un rinvio transitorio semestrale per la consegna della documentazione completa, evitando così di dover interrompere la propria attività. Inoltre, per quanto attiene l’allegato B, l’Assessore Amata ha accolto le richieste di adeguamento e snellimento documentale richieste e proposte dal Delegato F.A.R.E Sicilia Carmelo Sonsogno, al fine di riproporre un documento tecnico nel novero delle prerogative strettamente abitative e di buon senso”.

Verrà quindi prodotto ed emanato un nuovo allegato B, in cui:

•verrà eliminato il vincolo massimo dei 4 posti letto a camera (qualora le misure consentano di superare questo limite, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975);

•verrà eliminato il divieto di utilizzare letti sovrapposti nelle LT;

•la visura catastale sostituisce il certificato catastale;

•non servirà una perizia asseverata del tecnico se si possiedono già le certificazioni degli impianti a suo tempo prodotte in fase di ottenimento di abitabilità/agibilità o S.C.A;

•produrre solo i certificati di impianti strettamente utili alla funzione abitativa dell’immobile (Idrici, elettrici, gas).

“Esprimo soddisfazione – ha detto il delegato Sonsogno – anche per l’imminente emanazione di un nuovo Decreto Assessoriale che riorganizzi il tutto anche a seguito delle risultanze del ricorso al TAR proposto da F.A.R.E., degli emendamenti di cui alla legge 12/2026 e delle interlocuzioni odierne, che hanno toccato anche la tematica delle piscine nelle strutture ricettive extralberghiere” – conclude Sonsogno.