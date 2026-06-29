Ladri in azione a Burgio, nell’Agrigentino. Ignoti malviventi hanno rubato oltre 1.400 metri di cavi della pubblica illuminazione in via Garebici. Il furto ha causato lo “spegnimento” dell’intero quartiere, rimasto completamente al buio. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a poco meno di 10 mila euro. Il sindaco del paese, Vincenzo Galifi, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire ai malviventi.
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