Nell’ ultima raccolta di sangue del mese di giugno sono state incamerate 1O sacche di sangue e 5 idoneita’.
L’iniziativa si e’ tenuta presso la sede Avis, sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), ad un tiro di schioppo dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia”
Il 5 luglio la prossima raccolta di sangue
L’ Avis non si stanca a rinnovare l’appello alla gente di buona volonta’. “Donate sangue””.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, Avis: “Donate sangue”
Nell’ ultima raccolta di sangue del mese di giugno sono state incamerate 1O sacche di sangue e 5 idoneita’.