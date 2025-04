Incendiato un altro portone d’ingresso, questa volta di un condominio nei pressi della via Salso a Licata. È accaduto nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine, hanno avviato le indagini per tentare di identificare il piromane. Nei giorni scorsi altri due atti incendiari simili si sono verificati in città. La Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per far luce sugli episodi.