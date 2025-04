La nuova rotta quotidiana rafforza i collegamenti nazionali e apre l’orizzonte internazionale per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia

Un nuovo tassello si aggiunge alla rete dei collegamenti nazionali e internazionali da e per la Sicilia: Condor Airlines ha ufficialmente inaugurato il nuovo volo giornaliero Palermo–Roma Fiumicino, con prosecuzione immediata su Francoforte, uno degli hub europei più strategici per il traffico globale.

Un’occasione importante per i viaggiatori siciliani, che potranno contare su una connessione stabile con la Capitale, arricchita dalla possibilità di raggiungere con facilità il Nord America, i Caraibi e numerose altre destinazioni intercontinentali.

Palermo–Roma tutti i giorni: più scelta per chi vola dal Sud

Il nuovo volo decolla ogni mattina da Palermo con destinazione Roma Fiumicino, per poi proseguire verso la Germania. Il rientro è fissato nel tardo pomeriggio, con atterraggio a Palermo alle 19:10. Una programmazione pensata per offrire flessibilità a professionisti, turisti e pendolari, migliorando in modo significativo la qualità e la varietà dell’offerta.

Con questa mossa, salgono a quattro i vettori attivi sulla tratta Palermo–Roma, una delle più trafficate d’Italia. L’ingresso di Condor introduce più concorrenza, ma soprattutto un nuovo standard di comfort, grazie ai moderni Airbus A320neo utilizzati per la rotta.

Business class e servizi premium anche nei voli nazionali

A rendere ancora più interessante l’offerta Condor è la possibilità di viaggiare in business class anche sulla tratta nazionale, un’opzione apprezzata soprattutto da chi vola per lavoro. A bordo, i passeggeri potranno beneficiare di sedili più ampi, catering dedicato e servizi esclusivi.

«Roma è un punto nevralgico per il nostro network europeo», ha dichiarato Peter Gerber, CEO di Condor Airlines. «Con questo collegamento, vogliamo offrire ai viaggiatori siciliani un accesso semplice e confortevole al nostro hub di Francoforte, da cui è possibile raggiungere facilmente molte delle principali destinazioni mondiali».

Francoforte, il cuore del network Condor verso il mondo

Il volo Palermo–Roma non si limita a connettere due città italiane: rappresenta anche una passerella internazionale, perché da Roma Fiumicino il velivolo prosegue direttamente verso Francoforte, da dove Condor offre un’ampia gamma di voli intercontinentali.

I passeggeri potranno così proseguire verso:

Nord America:

San Francisco (SFO), Los Angeles (LAX), Seattle (SEA), Vancouver (YVR)

Caraibi:

Cancún (CUN), Puerto Plata (POP), Punta Cana (PUJ), Varadero (VRA)

America Latina:

L’Avana (HAV), Santo Domingo (SDQ), Recife (REC)

Asia:

Bangkok (BKK), Phuket (HKT)

Africa:

Mombasa (MBA), Zanzibar (ZNZ), Mauritius (MRU)

Una rete ampia e ben strutturata, pensata per facilitare le connessioni a lungo raggio con un’unica prenotazione, senza stress e con l’efficienza logistica tipica dei grandi hub.

Gesap: “Così Palermo si apre davvero al mondo”

Grande soddisfazione anche da parte di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. Il suo amministratore delegato, Vito Riggio, ha sottolineato come «questo volo non solo collega Palermo alla rotta nazionale più trafficata, ma contribuisce anche a rafforzare gli scambi turistici e commerciali tra la Sicilia, la Germania e il resto del mondo».

Riggio ha evidenziato anche il valore della business class introdotta da Condor: «Un’opportunità in più per chi cerca servizi di alta qualità anche nei collegamenti nazionali – ha detto – e un modo per alzare l’asticella dell’offerta dell’aeroporto di Palermo».

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per le tratte Palermo–Roma, Roma–Francoforte e tutte le prosecuzioni internazionali sono disponibili sul sito ufficiale www.condor.com e presso le principali agenzie di viaggio.

La nuova rotta giornaliera Palermo–Roma–Francoforte firmata Condor Airlines rappresenta un’opportunità concreta di crescita per l’aeroporto di Palermo e una risposta alle esigenze di un pubblico sempre più internazionale. Dalla Sicilia al mondo, in un’unica prenotazione e con servizi all’altezza delle aspettative di ogni tipo di viaggiatore.