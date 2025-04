Provvedimento comunale su determina firmata dal settore Lavori pubblici del Comune di Campobello di Licata. Decisi i servizi di architettura ed ingegneria sul collaudo statico dei lavori di recupero, attraverso la ristrutturazione edilizia per la fruibilità di un immobile che, alla data odierna, è in disuso e totale abbandono, da destinare a Centro diurno. Servizi affidati all’architetto Gandolfo Mancuso, per euro 2.741,39.

Giovanni Blanda