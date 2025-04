L’avvocata cassazionista Elisabetta Fragapane è stata nominata referente per la città di Palermo dall’Associazione nazionale Antimafia, Antiracket e Antiusura “In Movimento per la legalità”. La professionista, con studi legali nella città capoluogo e a Santa Elisabetta (Ag), è specialista in diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e amministrativo sia nel pubblico che nel privato. “Siamo certi -dichiara il presidente dell’associazione antimafia Nino Randisi- che l’avvocatessa Fragapane potrà darci un importante contributo nella lotta alle mafie e per la legalità”. Da parte sua Elisabetta Fragapane afferma: “metto oggi, con grande piacere, le mie competenze a disposizione dell’Associazione, di tutti i suoi Soci e dei loro parenti, amici e conoscenti e – anzi – ringrazio per la proposta di collaborazione, con l’auspicio che il mio Studio possa diventare un nuovo punto di riferimento nella lotta contro tutte le tipologie di “mafie” che quotidianamente rendono torbide le acque in cui navigano (e resistono) le realtà oneste del nostro territorio”.