FlixBus, il servizio di viaggi in autobus caratterizzato dall’iconica livrea verde già attivo in circa 300 città italiane, inaugura una fermata a Favara.

Sono già attivi collegamenti giornalieri diretti fra il comune e tre destinazioni dell’Italia continentale, per consentire alle persone residenti nella zona di spostarsi con maggiore facilità.

Da oggi, alle ore 17:50 di ogni giorno partirà dalla fermata di Via Capitano Callea 130 un autobus che permetterà di raggiungere Napoli alle 5:25 del giorno successivo, con arrivo alla Stazione Centrale, e Roma alle 8:10, con arrivo alla stazione di Tiburtina. Il viaggio in notturna si offre come una soluzione ideale soprattutto per chi desidera risparmiare tempo dormendo a bordo dell’autobus.

Anche il ritorno a Favara avviene in notturna, sia da Roma (con partenza alle 20:10) che da Napoli (con partenza alle 23:00). L’arrivo a Favara è previsto per le 10:45 del giorno successivo.

Con questo servizio, FlixBus si rivolge a quanti studiano o lavorano a Napoli o Roma da fuorisede, con l’obiettivo di facilitarne gli spostamenti tra Favara e le due città dell’Italia continentale.

Inoltre, il servizio effettua una fermata anche a Villa San Giovanni sul versante calabrese dello Stretto di Messina, uno snodo di interconnessione strategico da cui si diramano numerose altre tratte della rete FlixBus e da cui si possono raggiungere oltre 70 destinazioni in tutta Italia. L’arrivo è previsto alle 23:43.

I biglietti sono acquistabili tramite tutti i canali della società: dal sito, dall’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori fisici in tutta Italia.

L’autobus come soluzione di viaggio ideale per scoprire Favara in vista dei ponti e dell’estate

Le persone che vivono a Favara e nei comuni vicini non sono le uniche che potranno trarre vantaggio dai collegamenti attivati da FlixBus per spostarsi verso la Penisola: infatti, anche chi vorrà visitare Favara e il suo territorio potrà beneficiare di questa nuova offerta di mobilità già a partire dai ponti, ormai vicini, del 25 aprile e del 1° maggio, oppure durante l’estate.

Più in generale, l’autobus si propone come soluzione vantaggiosa ed efficace per raggiungere luoghi scarsamente collegati dal treno o dove, proprio come nel caso di Favara, manca del tutto un collegamento ferroviario, spesso località di interesse culturale e paesaggistico il cui potenziale rischia di rimanere inespresso.