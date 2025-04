Ancora un drammatico incidente sulle autostrade siciliane. La scorsa notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania: un minivan si è ribaltato autonomamente al km 56, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo. A bordo viaggiavano cittadini di nazionalità marocchina, diretti a Messina e poi verso Vibo Valentia.

Una vittima e otto feriti

Il bilancio dell’incidente è tragico: una donna ha perso la vita, mentre altre otto persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. L’impatto è avvenuto intorno all’1:00 e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, e della Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Autostrada chiusa e traffico in tilt

A causa dell’incidente, l’autostrada è stata chiusa in direzione nord, con uscita obbligatoria allo svincolo di Giarre per i veicoli diretti verso Messina. Si registrano lunghe code e forti rallentamenti nel tratto interessato. Le autorità stanno ora accertando le cause della perdita di controllo del mezzo. Non si esclude l’ipotesi dell’alta velocità o di un colpo di sonno da parte del conducente.