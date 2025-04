Il Sindaco Salvatore Pitrola:

“” Questa sera (non ieri sera, ndr), con grande emozione mi sono recato presso la Cattedrale di Agrigento per assistere all’ordinazione diaconale del nostro concittadino Giuseppe Savarino per mano dell’Arcivescovo Alessandro Damiano.

È per tutta la nostra Comunità motivo di grande gioia vedere un giovane ravanusano rispondere con generosità alla chiamata del Signore, mettendo la propria vita a servizio della Chiesa e dei fratelli.

Caro Don Giuseppe, che il tuo cammino intrapreso possa ispirare tanti altri giovani a credere nei valori più alti del servizio, della solidarietà e della speranza””.

Giovanni Blanda