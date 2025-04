Anche quest’anno è Bari il capoluogo di provincia con il miglior Clima in Italia, al primo posto dell’edizione 2025 dell’indice del Clima del Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano di oggi. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2014-2024, indica quale delle 107 città capoluogo ha il Clima migliore, in grado di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio, in base a quindici parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo», 5 nuovi parametri in più rispetto alla classifica 2024. Gli indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti meteorologici di 3bmeteo.

In merito ai primati legati ai singoli parametri meteo, Agrigento e’ prima con una media di 9,2 ore di sole al giorno, contro le 6,7 di Belluno, agli antipodi nella classifica sul soleggiamento. La citta’ veneta e’ anche ultima con il maggior numero di giorni freddi (20,5 all’anno, in media, nel decennio esaminato) e per umidita’ relativa, intesa come giorni fuori dal comfort climatico (sotto il 30% oppure oltre il 70% di umidita’): sono ben 260 su 365.

Analizzando i dati sulle precipitazioni l’analisi si fa più complessa. I giorni piovosi diminuiscono e i periodi siccitosi sono sempre più lunghi, ma d’estate sale l’intensità pluviometrica media del giorno piovoso (da 9 a 13 millimetri di cumulata per ciascun giorno piovoso, nei 15 anni presi in esame). In pratica, piove meno ma più intensamente. I periodi di siccità più lunghi sono stati rilevati ad Agrigento e Cagliari. Tutti i dati sono consultabili online. Da lunedì 28 aprile su Lab24, l’area visual del sito del Sole24 Ore, saranno disponibili le classifiche integrali relative ai 15 parametri che compongono l’Indice del clima del Sole 24 Ore: per ciascuna delle città capoluogo prese in esame viene visualizzata una pagella con tutti i dati meteorologici riferiti a pioggia, soleggiamento, vento, ondate di calore, nebbia e così via. È possibile anche visualizzare in sintesi il trend, città per città, degli eventi climatici estremi.