Sarà la stagione segnata dall’uso dell’intelligenza artificiale quella della Fondazione Inda, organizzatrice delle rappresentazioni classiche al Teatro greco di Siracusa giunte alla 60esima edizione.

La presentazione

Una stagione, dal 9 maggio al 6 luglio, definita stamane, a palazzo Greco a Siracusa sede dell’Istituto, dal suo presidente, Francesco Italia, sindaco di Siracusa, “la stagione più inclusiva e innovativa di sempre” con “quattro produzioni con artisti di grande rilievo del teatro, del cinema e della tv, e grazie all’intelligenza artificiale un nuovo allestimento all’avanguardia della mostra permanente “Orestea atto secondo”, visori per non udenti, un sistema braille per non vedenti, e traduzione simultanea in inglese, francese e spagnolo degli spettacoli in scena al Teatro Greco di Siracusa”. Inoltre, grazie al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche e cognitive, realizzato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, questa stagione allargherà la platea di spettatori.

Gli spettacoli

Dal 9 maggio al 6 luglio andranno in scena due tragedie di Sofocle, Elettra per la regia di Roberto Andò nella traduzione di Giorgio Ieranò, Edipo a Colono per la regia di Robert Carsen nella traduzione di Francesco Morosi,e una commedia di Aristofane, Lisistrata diretta da Serena Sinigaglia nella traduzione di Nicola Cadoni; infine, uno spettacolo moderno di danza, teatro, musica e poesia, ispirato all’Iliade da Omero per la regia di Giuliano Peparini, con testi scelti e tradotti da Francesco Morosi.

L’inaugurazione con Elettra

A inaugurare la stagione, il 9 maggio, sarà l’Elettra diretta da Roberto Andò con musiche di Giovanni Sollima, scena e luci di Gianni Carluccio, costumi di Daniela Cernigliaro, movimenti di Luna Cenere, e il contributo del tecnico del suono Hubert Westkemper. Nel ruolo del titolo vi sarà Sonia Bergamasco, al suo debutto a Siracusa, Clitennestra sarà interpretata da Anna Bonaiuto, Oreste da Roberto Latini, mentre Paola De Crescenzo, Giada Lorusso e Bruna Rossi saranno le corifee, Danilo Nigrelli il pedagogo, Silvia Ajelli Crisotemi, Roberto Trifirò Egisto, Rosario Tedesco Pilade e Simonetta Cartia il capo coro. Il coro delle donne di Micene sarà interpretato dalle allieve dell’Accademia dell’INDA. Realizzato in coproduzione con il Teatro di Napoli, lo spettacolo andrà in scena a Siracusa fino al 6 giugno, e in tournée a Pompei il 11, 12 e 13 luglio.

Edipo a Colono per la regia di Carsen

Il 10 maggio debutterà Edipo a Colono per la regia di Robert Carsen, che torna al Teatro Greco tre anni dopo il successo dell’Edipo re, con la stessa squadra, Radu Boruzescu per le scene, Luis Carvalho per i costumi, Cosmin Nicolae per le musiche, i movimenti di Marco Berriel, e le luci dello stesso Carsen e Giuseppe Di Iorio. Nel ruolo di Edipo vedremo di nuovo Giuseppe Sartori, Fotinì Peluso esordisce nel ruolo di Antigone, Massimo Nicolini sarà Teseo, Paolo Mazzarelli Creonte, Simone Severini Polinice, Clara Bortolotti Ismene, Pasquale Montemurro il Messaggero, Rosario Tedesco ed Elena Polic Greco i capi coro, William Caruso l’abitante di Colono. Andrea Bassoli, Guido Bison, Sebastiano Caruso, Spyros Chamilos, Gabriele Crisafulli, Manuel Fichera, Elvio La Pira, Emilio Lumastro, Roberto Marra, Jacopo Sarotti, Sebastiano Tinè reciteranno nel coro insieme con gli allievi dell’Accademia dell’INDA. Edipo a Colono resterà in scena fino al 28 giugno.

La commedia

Lisistrata di Aristofane per la regia di Serena Sinigaglia debutterà il 13 giugno con le musiche di Filippo Del Corno, la scena di Maria Spazzi, i costumi di Gianluca Sbicca, le coreografie di Alessio Maria Romano, le luci di Alessandro Verazzi, e gli arrangiamenti di Francesca Della Monica ed Ernani Maletta. Nel ruolo del titolo Lella Costa; a interpretare Calonice sarà Marta Pizzigallo, Mirrina Cristina Parku; Lampitò Simone Pietro Causa; Cinesia Salvatore Alfano; il Commissario Aldo Ottobrino; Strimodoro Stefano Orlandi, Dracete Marco Brinzi; Filurgo Francesco Migliaccio; Stratillide Pilar Perez Aspa; Nicodice Giorgia Senesi; Rodippe Irene Serini; una donna Beota Didi Bogin; una donna Corinzia Beatrice Verzotti; l’Ambasciatore spartano Alessandro Lussiana; l’Ambasciatore ateniese Stefano Carenza, la Pace Giulia Quacqueri. Lo spettacolo coinvolgerà le allieve e gli allievi dell’Accademia dell’INDA e resterà in scena a Siracusa fino al 27 giugno e poi in tournée a Pompei, il 18, 19 e 20 luglio e al Teatro Romano di Verona, l’11 e il 12 settembre.

Chiusura con l’Iliade di Peparini

A chiudere la 60. Stagione, dal 4 al 6 luglio, la nuova creazione originale di Giuliano Peparini, L’Iliade. Coprodotto con il Parco archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, il nuovo spettacolo di musica, danza e poesia, vedrà il debutto al Teatro Greco di Vinicio Marchioni nel ruolo dell’Aedo; mentre Giuseppe Sartori sarà Achille, Giulia Fiume Andromaca e Gianluca Merolli Ettore. Le musiche saranno del maestro Beppe Vessicchio. Lo spettacolo coinvolgerà più di 80 artisti fra quali anche gli allievi dell’Accademia dell’Inda e della Peparini Academy.

La mostra a Palazzo Greco

Il 10 maggio alle 11 si inaugura a Palazzo Greco il nuovo allestimento della mostra Orestea atto secondo. Finanziato con i fondi del PNRR, il nuovo allestimento racconta in modo nuovo la nascita dell’Inda e la ripresa delle rappresentazioni classiche, nel 1921, dopo l’interruzione dovuta alla Grande Guerra e l’epidemia di spagnola. Per mezzo dell’intelligenza artificiale, della realtà aumentata e della realtà immersiva, i visitatori potranno interagire con i documenti dell’archivio Inda vedranno animarsi i protagonisti storici dell’impresa, da Mario Tommaso Gargallo a Paolo Orsi sino a Vittorio Emanuele Orlando, seguiranno gli attori di cent’anni fa mentre recitano i versi di Eschilo tradotti in endecasillabi da Ettore Romagnoli e cantano i cori sulle musiche composte da Giuseppe Mulé. Insomma un’esperienza inedita e futuribile per rivivere con un salto indietro nel tempo le emozioni e l’atmosfera del passato.