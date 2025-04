Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi da un uomo, sabato sera, verso un’abitazione a Passo di Rigano a Palermo. Sono stati danneggiati verande, finestre e balconi. Secondo una prima ricostruzione un uomo, che è stato identificato, dopo una lite con la figlia della compagna e il suo fidanzato al Borgo Vecchio sarebbe andato sotto casa del giovane e avrebbe sparato una decina di colpi di arma da fuoco.

“Sono terrorizzata – dice la madre del ragazzo – siamo tappati in casa. Noi sappiamo che lui è ancora libero. In questi giorni non ho mandato le mie figlie a scuola”.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono stati in casa della donna per eseguire i rilievi e raccogliere le testimonianze.