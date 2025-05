Spacciavano droga all’interno del loro locale a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri hanno arrestato due uomini, padre e figlio di 54 e 22 anni, entrambi condannati in via definitiva per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 22enne, condannato a 7 anni, è stato condotto nel carcere di Gela, mentre per il padre, condannato a quattro anni e sei mesi, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I due erano stati arrestati in flagranza di reato nell’aprile 2023 durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In una perquisizione nel loro locale, i carabinieri avevano trovato un ingente quantitativo di cocaina e hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.