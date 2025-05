Ai nastri di partenza, venerdì 9 maggio, a Campobello di Licata, la 12ma edizione della Sagra “” ‘Mpurnatu e’ mpanata””. La kermesse si terra’ in Piazza XX Settembre e si concludera’ domenica 11 maggio.

L’organizzazione e’ dell’associazione” “La Sagra””, col patrocinio di “” Agrigento 2025 Capitale italiana della cultura” e del Comune di Campobello di Licata. Sono in programma – fra l’altro – appuntamenti gastronomici, musicali, sportivi e ludici per bambini.

Giovanni Blanda