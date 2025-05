Avrebbero scippato utilizzando un’auto una turista polacca avvicinandola mentre era in strada, facendola cadere e trascinandola a terra, procurandole così ferite giudicate guaribili in 30 giorni. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 22enne e a un 26enne che sono stati arrestati dalla polizia per rapina e lesione aggravate.

Nei loro confronti agenti della squadra mobile della Questura hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. Alla loro identificazione la polizia è giunta grazie alla visione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona. Le indagini hanno permesso di recuperare la refurtiva che è stata restituita alla legittima proprietaria.