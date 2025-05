L’on. Carmelo Pace, Presidente del gruppo parlamentare della DC all’ARS, interviene sulla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per la salvaguardia del settore agricolo e zootecnico, appena deliberata dalla Giunta regionale.

“Si tratta di un provvedimento vitale – dichiara l’on. Carmelo Pace – per i nostri agricoltori e per l’economia di tutto il territorio. Ringrazio il Presidente Schifani, l’Assessore all’agricoltura Barbagallo e il Governo regionale per aver accolto, con sensibilità e tempismo, le nostre richieste”.

Grazie al provvedimento viene prorogata l’autorizzazione, attraverso l’Adduttore consortile S. Carlo-Castello, la cosiddetta “Bretella”, al trasferimento dei volumi idrici dalla diga Gammauta verso la diga Castello.Tramite questa procedura sono stati trasferiti fino ad oggi circa 2 milioni di mc d’acqua alla Diga Castello, il cui utilizzo è ad uso promiscuo: è sia fonte di approvvigionamento idrico per uso potabile che, per uso irriguo.

La Giunta regionale ha deliberato lo stato di crisi e di emergenza in tutta la Sicilia procedendo contestualmente alla nomina del dott. Fulvio Bellomo, in sostituzione del dott. Cartabellotta, quale nuovo commissario alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza.

“La proroga dello stato di emergenza – conclude – è un atto indispensabile perché rappresenta, in una fase delicata e critica come questa, un supporto irrinunciabile per l’intero comparto agricoltura regionale e, soprattutto, per il nostro comprensorio. Anche quest’anno il settore agrumicolo ha bisogno del prezioso sostegno della Regione Siciliana. E la risposta da parte delle Istituzioni da qualche ora è nero su bianco”.