Il difficile ruolo di mamma per chi si trova nella particolare situazione di detenzione.

E’ questo il tema dell’incontro promosso dal Centro culturale “Renato Guttuso” di Favara, presidente Lina Urso Gucciardino, che si terrà venerdì 9 maggio 2025 all’interno della Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La manifestazione è inserita nel contesto della “Festa della Legalità” giunta alla17^ edizione, in programma a Favara dal 4 al 9 maggio 2025, resa possibile grazie alla sensibilità e disponibilità della direttrice dell’Istituto di contrata Petrusa, dott.ssa Anna Puci.

“L’occasione è data dalla Festa della Mamma – spiega la presidente Lina Urso Gucciardino – ed è rivolta alle donne/mamme ospiti della Casa Circondariale, con lo sguardo rivolto ai loro familiari, con i figli in primo piano, per offrire loro un momento di riflessione, ma anche di svago e condivisione in una giornata così importante qual è la Festa della Mamma”.

Sarà un incontro sobrio che servirà a parlare del delicato e difficile ruolo di mamma per chi si trova in situazioni particolari, come appunto quello della detenzione. All’incontro parteciperanno professionisti come la dott.ssa Antonella Gallo Carrabba, responsabile del Centro “telefono aiuto”, volontari/collaboratori del Centro Guttuso che affronteranno l’argomento. Ci sarà anche un momento di riflessione religiosa con la presenza di don Calogero Lo Bello, padre spirituale del Centro, ma anche di spettacolo con la musica e le canzoni del maestro/musicista/cantautore Giuseppe Maurizio Piscopo, per concludere con un momento conviviale con la degustazione di dolci tipici.

Già in altre occasioni, il Centro Renato Guttuso ha collaborato con la Casa Circondariale di contrada Petrusa, promuovendo incontri e attività ludico/ricreative ed anche culturali.

Ricordiamo l’incontro/dibattito, nel 2010 con l’attrice Claudia Koll, presidente dell’associazione “Le opere del Padre” che si occupa di chi ha più bisogno negli ospedali e nelle carceri, la quale ha portato la sua testimonianza di fede e di impegno nel sociale ai detenuti.

Ma anche il Corso di pittura denominato “Legalità e Umanità” che nel 2019 ha tenuto il Maestro Vincezo Patti, socio e collaboratore del Centro Guttuso, con la partecipazione entusiasta di decine di detenuti del carcere agrigentino, alcuni anche del reparto di alta sicurezza.