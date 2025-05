La Giunta comunale ha approvato con delibera n. 26 il progetto esecutivo per la realizzazione della prima pista ciclabile all’interno del tessuto urbano: un’opera innovativa, che trasforma radicalmente via Campo, una delle strade più strategiche per l’accesso al paese.

Con un investimento complessivo di 700.000 euro, l’intervento non solo introduce un’infrastruttura ciclabile mai realizzata prima nel centro abitato, ma riqualifica completamente l’ingresso principale al paese, migliorando estetica, sicurezza e fruibilità per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il progetto prevede lavori a misura per oltre 580.000 euro, comprensivi di opere non soggette a ribasso e somme tecniche a disposizione e sarà candidato ai finanziamenti previsti dai bandi per la rigenerazione urbana e la protezione civile.

Responsabile unico del progetto è il geom. Luigi Lucchese, responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 del Settore Tecnico comunale.

È un’opera che segna una svolta non solo nella configurazione dello spazio pubblico, ma nella visione che l’Amministrazione porta avanti da anni: trasformare il paese in un luogo più sicuro, vivibile e proiettato nel futuro.

Via Campo rappresenta una delle principali porte di accesso al centro abitato.

La sua riqualificazione si innesta in un disegno urbano più ampio che include il rifacimento del campo sportivo comunale e il recente intervento di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 133 (SP 133) voluto fortemente dall’Amministrazione che ha lavorato per anni in sinergia con l’ex Provincia e l’Anas: l’intento è ricucire e valorizzare l’intero quadrante urbano, creando una cintura di servizi, sicurezza e vivibilità per residenti, sportivi, studenti e visitatori.

«Oggi – ha dichiarato il Sindaco Gianfilippo Bancheri – non firmiamo solo un progetto esecutivo: oggi confermiamo una visione. Una visione che parla di un paese che cambia, che innova, che non ha paura di fare scelte coraggiose. Per la prima volta realizzeremo una pista ciclabile dentro il centro urbano, un’infrastruttura che sembrava lontana, ma che abbiamo voluto fortemente per rendere più sicuro, più verde e più moderno l’ingresso del nostro paese.

Via Campo è una strada importantissima. Tutti la conoscono, tutti la attraversano. È il primo volto che offriamo a chi arriva. E’ il collegamento naturale con i servizi sportivi e scolastici.

Riqualificarla non significa solo riasfaltarla: significa renderla un luogo migliore da vivere e da attraversare. Significa dare un messaggio forte: anche a Delia, un piccolo paese del centro Sicilia, possiamo pensare e realizzare opere di qualità, come in una grande città. È una sfida tecnica, economica e culturale. Ma è anche un segno di coerenza. Stiamo lavorando su più fronti: il campo sportivo, gli edifici pubblici, il verde, la viabilità, la toponomastica, la cultura,il Teatro, l’impianto di cremazione, le villette etc etc. Tutti tasselli di un piano che ha un solo obiettivo: migliorare, passo dopo passo, la vita quotidiana delle persone. Non ci siamo accontentati dell’ordinario. Abbiamo scelto di cambiare davvero».

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Giordano ha espresso soddisfazione per l’approvazione: «È un intervento che guarda avanti. Finalmente anche il nostro Comune potrà contare su una pista ciclabile urbana, un’infrastruttura che mancava e che risponde a una domanda concreta di mobilità sostenibile e sicurezza. Via Campo sarà più funzionale, più bella e più sicura per tutti: residenti, ciclisti, famiglie, studenti, sportivi».

Il progetto, redatto dagli uffici tecnici comunali, ha già ottenuto i pareri di regolarità tecnica e contabile e sarà candidato a specifici bandi regionali e nazionali. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, con l’obiettivo di concludersi entro l’anno.