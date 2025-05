La polizia di Stato ha arrestato un 17enne palermitano residente nel quartiere Sperone a Palermo accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa gli agenti del commissariato Brancaccio hanno trovato 650 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina e 100 grammi da tagliare e anfetamine per 87 grammi. Sono stati sequestrati anche tre bilancini, materiale per il confezionamento e 111 euro.

Il gip del tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto e disposto la custodia nell’istituto Malaspina.