Un vasto incendio è divampato la scorsa sera all’interno dell’ex discarica comunale di Lampedusa. Sono tre i compattatori, utilizzati per la raccolta dei rifiuti, andati completamente in fumo. Lanciato l’allarme, sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Non è ancora chiara la causa del rogo ma al momento non vengono escluse alcune ipotesi compresa quella dolosa. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza. Al via le indagini dei carabinieri della locale Tenenza. Oggi a Lampedusa, proprio a causa dell’incendio che ha devastato i mezzi, non è stato possibile raccogliere i rifiuti.