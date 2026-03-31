Un tir è finito fuori strada sulla Siracusa-Catania allo svincolo di Lentini, trasformando uno dei nodi nevralgici della viabilità tra Siracusa e Catania in un imbuto paralizzato. Il conducente è rimasto ferito: sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e i soccorsi sanitari. Lo svincolo è stato chiuso per consentire le operazioni di recupero del mezzo e la messa in sicurezza dell’area.