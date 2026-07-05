Sono state assegnate dal sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo le deleghe al neo assessore Maria Mancuso nominata la scorsa settimana al posto del dimissionario Giuseppe Corsello. Il neo assessore si occuperà di : Beni ed attività culturali; rapporti con le associazioni e il volontariato; Turismo, Promozione turistica, Pari opportunità.Rimangono invariati gli incarichi per gli altri componenti della giunta composta dal vice sindaco Patrizia Bennici e dagli assessori Alberto Tedesco, Massimo Muratore, Vincenzo Sciabica, Franco Giordano e Diego Ficarra.