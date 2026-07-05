I Carabinieri della Compagnia di Carini, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo, dalla Compagnia Intervento Cooperativo (C.I.O.) del 12° Reggimento “Sicilia” e dai tecnici specializzati dell’Enel, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni mirate nei comuni di Carini, Terrasini, Capaci e Isola delle Femmine. Durante le operazioni, i militari hanno arrestato un 38enne originario di Carini, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’indagato è accusato di maltrattamenti contro familiari, unitamente a episodi di estorsione e lesioni personali perpetrati ai danni dei genitori; l’uomo è stato ristretto in regime di arresti domiciliari.

Nel medesimo contesto operativo, sono state deferite in stato di libertà quattro persone, di età compresa tra i 29 e i 32 anni, tutte già gravate da precedenti. Nello specifico, un 32enne di Partinico è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di diverse dosi tra crack e cocaina. Un 29enne carinese deve invece rispondere della fattispecie di evasione, essendo stato rintracciato all’esterno della propria abitazione senza autorizzazione nonostante la sottoposizione alla detenzione domiciliare. Alla medesima Autorità Giudiziaria sono stati inoltre denunciati un 29enne di Palermo per l’ipotesi di violazione degli obblighi di custodia di beni sottoposti a sequestro e un 32enne di Carini per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcol.

In merito alla prevenzione del consumo di stupefacenti, i militari hanno segnalato alla Prefettura per uso personale un 31enne di Partinico e un 20enne palermitano, sorpresi in possesso di modiche quantità di hashish. Il bilancio complessivo dell’operazione di controllo ha incluso il monitoraggio di 95 persone e 27 veicoli, con la contestazione di 7 violazioni al Codice della Strada e il ritiro di una patente di guida. Infine, sono stati ispezionati 11 esercizi pubblici senza che venissero rilevate anomalie.

Tutta la Sostanza Stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Tali servizi predisposti per garantire una costante ed efficace azione di prevenzione e repressione dei reati, assicurando una maggiore sicurezza percepita dalla cittadinanza attraverso il monitoraggio dei punti sensibili e il contrasto immediato ai fenomeni di illegalità diffusa