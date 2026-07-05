Risorse per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni.
Lo rende noto oil Comune di Campobello di Licata.
Per questo motivo, con apposito avviso, l’Amministrazione Comunale intende avviare la ricerca dei soggetti attuatori all’organizzazione di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 3 e i 17 anni.
I soggetti interessati dovranno elaborare un progetto orgnizzativo del servizio, con relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti.
Le istanze al Comune di Campobello di Licata entro il 16 luglio.
Giovanni Blanda