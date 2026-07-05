Quarta edizione della manifestazione “” Questa e’ la mia terra e io la difendo””.

Il 18 e 19 agosto a Campobello di Licata per “”continuare a costruire, insieme, una nuova idea di Sicilia: una terra da scegliere, abitare, difendere e immaginare nel futuro””.

L’organizzazione: “”Quest’anno il festival cambia passo.

La struttura delle due giornate si evolve, cresce, si trasforma. Sarà un’edizione diversa, pensata per dare ancora più forza al confronto, alla partecipazione e alla costruzione collettiva sul diritto a restare””.

Giovanni Blanda