Un centinaio di detenuti del carcere di Enna si è impossessato delle sezioni del vecchio padiglione, rompendo le telecamere di sorveglianza e mettendo a ferro e fuoco l’istituto. La rivolta dei detenuti al carcere di Enna è scoppiata dopo che nei giorni scorsi un fulmine aveva fatto saltare le centraline telefoniche e, dunque, i ristretti non avevano potuto effettuare le chiamate alle famiglie. il disservizio era stato risolto ma i detenuti hanno cominciato la rivolta.
Rivolta nel carcere di Enna, distrutte telecamere di sorveglianza
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, sindaco assegna deleghe al neo assessore Mancuso
Sono state assegnate dal sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo le deleghe al neo assessore Maria Mancuso nominata la scorsa settimana al posto del dimissionario...
Travolge e uccide turista con un’auto, 78enne indagato per omicidio stradale
La Procura di Sciacca ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un 78enne originario del posto ma residente in Germania, accusato...
Festival del Cinema Archeologico, via alla 22ª edizione talk e proiezioni
Torna in Sicilia, nell’agrigentino e con una tappa palermitana, il Festival del Cinema Archeologico: dall’8 al 17 luglio si svolgerà la 22esima edizione della...
Evade dai domiciliari per comprare le sigarette, arrestato 48enne
Essendo rimasto con il pacchetto di sigarette vuoto, ha deciso di uscire per recarsi in un tabacchino, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli...
Violenza di genere, cresce la rete dello “Scontrino Antiviolenza 1522”
Cresce il progetto “Scontrino Antiviolenza 1522”: aderiscono il Comune di Catania, la Città Metropolitana di Catania, l’Unione dei Comuni Elimo Ericini e l’IACP di...
Assolto dall’accusa di aver aiutato gli scafisti, sarà risarcito con 170 mila euro
Assolto dall’accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina, un tunisino di 54 anni, Moshen Lahmar, in carcere, in Italia, per 21 mesi, dal 18 febbraio...
Maltrattamenti ed estorsione ai genitori, arrestato 38enne
I Carabinieri della Compagnia di Carini, supportati dal Nucleo Cinofili di Palermo, dalla Compagnia Intervento Cooperativo (C.I.O.) del 12° Reggimento “Sicilia” e dai...