Seconda sessione di lavori per il IV Congresso Nazionale dell’Associazione Codici, in corso di svolgimento a Frascati (Roma), presso l’Hotel Villa Mercede. Questa mattina i lavori sono stati dedicati all’Intelligenza Artificiale ed ai diritti dei consumatori. Dopo i saluti del Ministro Nello Musumeci, il panel ha affrontato i tanti e diversi aspetti di un tema di stringente attualità.

“La crescente diffusione di sistemi di Intelligenza Artificiale, adottati sia nel settore pubblico che privato – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, sta modificando radicalmente le relazioni economiche, sociali e giuridiche. L’IA non è più una tecnologia futuribile, ma una realtà concreta che condiziona le scelte di consumo, l’accesso al credito, le offerte commerciali, l’erogazione di servizi pubblici. In questo scenario, il consumatore si trova sempre più esposto a decisioni automatizzate, spesso non trasparenti, difficilmente contestabili e potenzialmente discriminatorie. Il rischio è che la persona venga ridotta ad una variabile algoritmica, privandola di autodeterminazione. Emerge come priorità non solo accademica, ma anche politica e sociale, la necessità di ridefinire, con nuove declinazioni, concetti quali libertà, privacy, scelta, partecipazione, diritti, autorevolezza, fiducia, comunità. In altri termini, l’ampiezza delle conseguenze possibili dell’Intelligenza Artificiale coinvolge in modo evidente tutti i campi del vivere civile e democratico, e, pertanto, impone una riflessione che aiuti a comprendere e gestire i risvolti negativi e massimizzare le potenzialità di questo strumento”.

Nei successivi interventi, moderati da Giuseppe Iacono (Docente di processi di innovazione e competenze digitali), sono stati affrontati diversi temi legati all’utilizzo dell’IA. Con Roberto Copia (Servizio Ispettorato Ivass) si è discusso dei reati nei rami assicurativi, con Andrea Sirotti Gaudenzi (Avvocato e Docente Universitario) l’attenzione si è spostata sul diritto delle nuove tecnologie, la tutela della proprietà intellettuale e la comunicazione in rete. I rischi dell’Intelligenza Artificiale, invece, sono stati il punto di partenza dell’intervento di Andrea Claudio Cosentini (Responsabile Data Science & AI Intesa Sanpaolo), mentre Nicola Sotira (Responsabile CERT Poste Italiane) ha portato al centro dei lavori il tema dei responsabili delle Computer Emergency Response Team. L’impatto dell’IA sui consumatori è stato il filo conduttore dell’ultima parte degli interventi: Giovanni Ferrari (Presidente Casa del Consumatore) ha posto l’attenzione sulle potenzialità e sui rischi dell’IA, Giuseppe Ambrosio (Segreteria Nazionale Codici) sugli strumenti a tutela del consumatore vittima di frode online in sede civilistica, Antonella Votta (Segreteria Nazionale Codici) sull’opportunità e sui pericoli dell’IA per il consumatore, Massimiliano Astarita (Comitato Nazionale Codici) sulle prospettive future dell’Intelligenza Artificiale con riferimento alla necessità di un approccio consapevole da parte del consumatore.