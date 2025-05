La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul crollo di una grossa porzione del muro all’interno del cortile dell’ex ospedale in via Atenea. L’edificio, interessato da lavori di ristrutturazione ormai in dirittura d’arrivo, avrebbe dovuto ospitare nei prossimi mesi la nuova sede del Polo universitario. Il pm Annalisa Failla – che coordina le indagini – ha disposto il sequestro della zona e del cantiere. È ancora presto per dire quale sia stata la causa del cedimento.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri e ai Vigili del fuoco con i tecnici che nelle prossime ore eseguiranno accertamenti sulla zona del crollo. Uno sfregio, l’ennesima ferita che si apre nella già tanto fragile Città dei templi. Il cedimento si è verificato nel tardo pomeriggio, accompagnato da un forte boato che ha messo in allarme residenti, commercianti e persone che si trovavano nel “salotto buono” di Agrigento.