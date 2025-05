Un motociclista di 35 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale Catania-Paternò, in territorio di Misterbianco.

L’uomo era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro il guard rail. La vittima è deceduta sul colpo.

Sul posto è intervenuto personale del 118. Presenti anche i carabinieri della Tenenza di Misterbianco per i rilievi e le indagini del caso.