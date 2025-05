“Entro due mesi consegneremo i tre dissalatori di Trapani, Gela e Porto Empedocle che daranno risposta importante alla crisi idrica in Sicilia”. Lo ha detto l’assessore all’Energia della Regione Siciliana, Francesco Colianni, in conferenza stampa a Palazzo d’Orleans di Palermo. Si tratta di tre impianti già esistenti che erano rimasti in disuso e che la Regione Siciliana ha deciso di rimettere in sesto nell’ambito del piano contro la siccità. “I tempi sono ormai prossimi”, ha aggiunto Colianni.