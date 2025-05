L’unità pastorale ‘’Maria, madre della chiesa”” promuove la serata di ‘’Primavera””, in programma venerdì 23 maggio, alle ore 20,30, a Campobello di Licata, nel salone della Chiesa Beata Maria Vergine di Lourdes. La serata sarà animata da Dorita e Luigi.

L’invito è rivolto a tutti. La Chiesa: “”Vi aspettiamo per un momento danzante e tanto divertimento…Basta iscriversi per partecipare…””

Ci sarà purè il momento di rinfresco e di ristoro..

Insomma non mancherà nulla…

“”Oramai ci conoscete il divertimento è assicurato…

Vi aspettiamo!!!””

Giovanni Blanda