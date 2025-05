Si è avvalso della facoltà di non rispondere il quarantanovenne di Canicattì arrestato negli scorsi giorni nel blitz della Squadra mobile che ipotizza un vasto traffico di sostanze stupefacenti in tutta la Sicilia occidentale. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Barba, è comparso davanti il gip del tribunale di Palermo Lirio Conti scegliendo la via del silenzio. Il canicattinese è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione di droga.