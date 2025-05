In Sicilia scatta l’obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978 che tutela il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza. A prevederlo è una norma approvata dall’Assemblea regionale siciliana nell’ambito nel ddl ‘Norme in materia di sanità’ che è stato approvato da Sala d’Ercole con il voto segreto. L’Aula ha dato il suo ok con 27 voti favorevoli e 21 contrari.

“Una battaglia di civiltà che ho portato avanti con determinazione, insieme con tutto il gruppo del Partito democratico – dice il parlamentare Dem Dario Safina -. Oggi siamo più vicini a un traguardo storico. Il nostro obiettivo è che il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza sia reale, non solo teorico – aggiunge Safina -. Troppe siciliane si sono scontrate finora con un muro fatto di carenze organizzative e di un altissimo numero di obiettori, che in Sicilia supera l’85% tra i ginecologi. Con questa norma, poniamo le basi per un sistema sanitario più equo, efficiente e rispettoso dei diritti di tutte”.

Il testo approvato in Aula prevede procedure concorsuali dedicate esclusivamente a medici non obiettori e l’obbligo per le aziende sanitarie di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione qualora dovessero cambiare idea, garantendo così la continuità del servizio e il pieno rispetto del diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza.

“È una misura di responsabilità – spiega Safina – che assicura stabilità nei reparti e tutela concreta per le pazienti. Nessuno sarà discriminato, ma le strutture sanitarie non potranno più permettersi vuoti di organico in un settore così delicato. Un momento storico, che segna un cambio di passo atteso da anni: la Sicilia sceglie di stare dalla parte dei diritti, della salute e della libertà delle donne. Ora chiederemo all’assessorato regionale alla Sanità di applicare immediatamente la norma e di predisporre gli atti conseguenziali affinché le aziende sanitarie possano procedere alle assunzioni”.