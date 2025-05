Il Codacons interviene duramente sulla grave emergenza che sta colpendo l’isola di Lampedusa, rimasta completamente isolata a causa dell’interruzione dei collegamenti marittimi e della saturazione dei voli aerei, rendendo impossibile qualsiasi spostamento da e per l’isola.

“È una situazione intollerabile che configura una vera e propria violazione del diritto costituzionale alla mobilità – dichiara il Prof. Francesco Tanasi, Giurista e Segretario Nazionale Codacons – Le istituzioni non possono abbandonare un’intera comunità al proprio destino. Il Governo intervenga immediatamente per garantire la continuità territoriale, oggi sospesa di fatto.”

Il Codacons accoglie l’appello del sindaco Filippo Mannino e chiede un’azione urgente del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e dell’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, affinché si ripristinino tempestivamente i collegamenti e si apra un tavolo tecnico permanente per affrontare in modo strutturato e duraturo il tema della mobilità nelle isole minori.

“Chiediamo che in questo tavolo tecnico siano presenti anche i rappresentanti dei consumatori – prosegue Tanasi – affinché le soluzioni non siano imposte dall’alto, ma rispecchino le esigenze reali di chi vive quotidianamente sulla pelle il disagio dell’isolamento. Lampedusa non può essere trattata come una periferia dimenticata d’Italia.”

Il Codacons sollecita inoltre un rafforzamento dei collegamenti, soprattutto in vista della stagione estiva e dei picchi di traffico legati a festività e flussi turistici, chiedendo che venga subito avviata la revisione del contratto di servizio pubblico per garantire, in modo stabile e programmato, l’accessibilità dell’isola tutto l’anno.

I cittadini coinvolti possono contattare il Codacons per segnalare disagi e ricevere assistenza, scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3715201706.