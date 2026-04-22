Otto cantine, otto serate, tre ristoranti. Prende il via il 22 aprile un wine tour attraverso quattro regioni d’Italia ideato da Borgia Group a Palermo, un percorso di degustazioni che coinvolge tre dei ristoranti della galassia dei fratelli Saverio e Vittorio Borgia: Terrazze Santamarina, Molo Sant’Erasmo, Mezzena.

Un itinerario tra vino e cucina. Ogni appuntamento propone una cantina diversa e un menu dedicato: piatti studiati per valorizzare ogni calice attraverso abbinamenti mirati.

Un’esperienza dinamica che percorre l’Italia del vino, toccando quattro regioni d’eccellenza – Toscana, Veneto, Lombardia e Sicilia (con focus specifici che vanno dall’Etna a Salina) – e che vede protagonisti la visione e il talento degli chef dei tre ristoranti coinvolti: Giuseppe Calvaruso (Terrazze Santamarina), Salvatore Piccionello (Molo Sant’Erasmo), Davide Autovino (Mezzena).

“Il nostro wine tour è più di una semplice rassegna di cene – spiega Saverio Borgia -. È un percorso itinerante che unisce luoghi, sapori e interpretazioni sempre nuove, pensato per chi vuole scoprire il patrimonio vinicolo italiano attraverso l’identità culinaria dei nostri ristoranti”.

Ecco il calendario delle degustazioni che si svolgeranno tutte a partire dalle 20.30:

22 APRILE. Ristorante Mezzena (via Simone Corleo 2, Palermo) – Cantina Roccapesta (Maremma – Toscana)

29 APRILE. Ristorante Terrazze Santamarina (via Candelai 68, Palermo) – Cantine Donnafugata (Contessa Entellina, Pantelleria, Marsala, Etna, Vittoria)

7 MAGGIO. Ristorante Mezzena – Cantina Masi (Valpolicella – Veneto)

14 MAGGIO. Ristorante Terrazze Santamarina – Cantina Graci (Passopisciaro – Etna)

22 MAGGIO. Ristorante Terrazze Santamarina – Cantina Costaripa Mattia Vezzola (Lago di Garda – Lombardia)

28 MAGGIO. Ristorante Molo Sant’Erasmo (Caletta Sant’Erasmo 999, Palermo) – Palmento Costanzo (Passopisciaro – Etna)

3 GIUGNO. Ristorante Terrazze Santamarina – Cantina Hauner (Salina – Eolie)

10 GIUGNO. Ristorante Molo Sant’Erasmo – Cantina Milazzo (Campobello di Licata – Agrigento)