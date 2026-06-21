Dal Comune di Campobello di Licata.

Il funzionario Responsabile del II Settore, in esecuzione dell’atto di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2023 che regolamenta il procedimento del condono delle entrate comunali, comunica che entro il 30 giugno deve essere effettuato il pagamento dell’importo della 15ma rata del piano di ammortamento elaborato.

Ai sensi della regolamentazione approvata “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprenderà l’ordinaria attività di riscossione coattiva”.

Nell’area cittadino / professionista del sito www.portaletributi.it, accessibile tramite le credenziali in possesso o tramite SPID, in caso di smarrimento, sono disponibili i piani di ammortamento e i bollettini di pagamento.

Giovanni Blanda