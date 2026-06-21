Sarà eseguita martedì 23 giugno, presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l’autopsia sul corpo di Ginevra, la bambina di sette anni originaria di Ravanusa che domenica scorsa ha perso la vita sulla spiaggia di Marianello a Licata. La Procura di Agrigento ha affidato l’incarico di eseguire l’esame autoptico al medico legale Alberto Alongi.

Esame che servirà ad accertare le cause del decesso. La bambina era in spiaggia con i genitori quando ha accusato un malore che si è rivelato, purtroppo, fatale. A nulla è servito l’arrivo di un elisoccorso. Una volta terminata l’autopsia la salma della bimba sarà consegnata ai familiari che potranno così celebrare i funerali.