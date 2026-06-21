Un diciassettenne tunisino, residente ad Agrigento, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Il minorenne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al “Malaspina” di Palermo. Il fatto è avvenuto in un’abitazione del centro storico della Città dei templi.

Il minore, secondo quanto ricostruito, avrebbe avuto una discussione con la convivente – una ventenne agrigentina – arrivando a minacciarla con un coccio di vetro. Alcuni residenti della zona, dopo aver sentito il trambusto, hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei poliziotti, però, il minorenne sarebbe andato in escandescenza tentando di aggredire gli agenti con calci e pugni.