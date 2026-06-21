Le attuali temperature roventi “” costringono”” la Pubblica amministrazione a procedere alla pulizia generale del territorio. Martedì 23 giugno, dalle ore 23 a seguire, saranno effettuati nel territorio comunale interventi di disinfestazione. Pertanto, si raccomanda alla Cittadinanza di assumere durante l’esecuzione delle operazioni i comportamenti di normale precauzione, quali chiusura degli infissi, ritiro dall’esterno di eventuali alimenti e bevande, il ritiro dall’esterno dei panni stesi, il rientro dei volatili, ecc. e di evitare di parcheggiare le autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Giovanni Blanda