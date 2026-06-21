Nel giro di pochi giorni di distanza, torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata.
La donazione Domenica 21 giugno, presso la sede Avis, in via Generale Medici, con inizio alle ore 8. La sede e’ nelle vicinanze della Chiesa San Giuseppe – Unita’ pastorale “”Sacra Famiglia””. Ricordando che nella precedente donazione erano state raccolte 5 sacche di sangue ed una idoneita’, le altre donazioni dal mese di luglio.
E’ l’Avis a organizzare l’azione di volontariato.
Giovanni Blanda
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Torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata
Nel giro di pochi giorni di distanza, torna la raccolta di sangue a Campobello di Licata.