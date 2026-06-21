Torna per la sua quinta edizione “I Film del Griffo”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Beniamino Biondi, ospitata nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento. L’appuntamento accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, ogni martedì alle ore 21.00, dal 23 giugno al 15 settembre, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ed è inserita nel ricco cartellone delle iniziative culturali estive promosse dall’Ente Parco. Il tema scelto per questa quinta edizione è “il viaggio”, inteso nelle sue molteplici declinazioni: geografica, esistenziale, sentimentale e spirituale. Un percorso attraverso dodici film provenienti da diverse cinematografie e culture, accomunati dalla capacità di raccontare il movimento come esperienza di conoscenza, cambiamento e ricerca di sé.

Dalle atmosfere sospese di Midnight in Paris di Woody Allen ai paesaggi interiori di Stand by Me, dai deserti attraversati in Tracks e Viaggio a Kandahar ai cammini fisici e spirituali de Il cammino per Santiago, fino agli itinerari sentimentali e culturali di Il treno per il Darjeeling, Viaggio in Giappone e Ogni cosa è illuminata, la rassegna propone un itinerario cinematografico che attraversa continenti, memorie e identità.

“Il viaggio è una delle grandi metafore dell’esistenza e il cinema è forse il mezzo che meglio riesce a raccontarne la complessità», dichiara Beniamino Biondi, direttore artistico della rassegna. «I film selezionati quest’anno ci conducono attraverso luoghi reali e simbolici, raccontando il desiderio umano di partire, cercare, incontrare l’altro e, infine, ritrovare sé stessi. In un tempo in cui spesso si viaggia velocemente senza vedere davvero, il cinema ci restituisce il valore dello sguardo, dell’attesa e della scoperta. Desidero ringraziare il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, per la sensibilità culturale e l’ostinazione con cui continua a sostenere iniziative che mettono in dialogo patrimonio, paesaggio e linguaggi contemporanei, contribuendo a fare della Valle dei Templi un luogo vivo di produzione culturale e di incontro”.

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi: “La programmazione culturale estiva del Parco punta a creare occasioni di partecipazione e di crescita che mettano in relazione il patrimonio archeologico con le arti e i linguaggi del presente. “I Film del Griffo” rappresenta un appuntamento ormai consolidato e molto apprezzato dal pubblico, capace di valorizzare uno spazio straordinario come il chiostro del Museo Archeologico e di offrire, attraverso il cinema, occasioni di riflessione, confronto e conoscenza. Siamo lieti di ospitare anche quest’anno una rassegna di qualità che arricchisce l’offerta culturale del territorio”.

PROGRAMMA

23 giugno – Midnight in Paris (2011), regia di Woody Allen

30 giugno – Stand by Me – Ricordi di un’estate (1986), regia di Rob Reiner

7 luglio – Vodka Lemon (2003), regia di Hiner Saleem

14 luglio – Tracks – Attraverso il deserto (2013), regia di John Curran

21 luglio – Il cammino per Santiago (2010), regia di Emilio Estevez

28 luglio – A spasso nel bosco (2015), regia di Ken Kwapis

4 agosto – Il piacere e l’amore (2006), regia di Nuri Bilge Ceylan

11 agosto – Il treno per il Darjeeling (2007), regia di Wes Anderson

18 agosto – Viaggio in Giappone (2023), regia di Élise Girard

1 settembre – Ogni cosa è illuminata (2005), regia di Liev Schreiber

8 settembre – Viaggio a Kandahar (2001), regia di Mohsen Makhmalbaf

15 settembre – Fragola e cioccolato (1993), regia di Tomás Gutiérrez Alea

Ingresso libero fino a esaurimento posti.