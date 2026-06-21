

Un drammatico incidente stradale si è consumato nelle ultime ore nei pressi di Pioppo, lasciando una scia di dolore e sconcerto. Il bilancio è pesante: una ciclista ha perso la vita e un altro è rimasto ferito nell’impatto con un automobilista. La tragedia ha coinvolto un gruppo di quattro sportivi che stavano percorrendo la carreggiata.

La vittima e i feriti

La Fiat 500 guidata un palermitano 41 anni G.L. ha investito nel corso di un sorpasso in un tratto a linea continua quattro ciclisti sulla statale 186 a Monreale che erano diretti verso Palermo. Nell’impatto Mirela Nicoleta Rusu di 41 anni nata in Romania moriva per le gravi ferite riportate, mentre altro ciclista il compagno della donna distrutto per quanto successo è stato trasportato in ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, all’ospedale Ingrassia. La salma della donna è stata restituita alla famiglia. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale e i militari della stazione di Pioppo.

La manovra e il tragico impatto

Secondo quanto ricostruito nelle prime ore successive allo scontro, l’auto stava procedendo quando ha investito quattro ciclisti. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo: la vettura ha travolto in pieno i ciclisti, non lasciando scampo a una donna del gruppo, deceduta sul colpo. Un altro dei compagni di viaggio ha riportato ferite ed è stato urgentemente trasportato in ospedale, mentre gli altri due sono miracolosamente rimasti illesi, sebbene in evidente stato di shock.

I rilievi e le testimonianze dei superstiti

Il conducente dell’auto non è fuggito e si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi e attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario. I due ciclisti superstiti hanno infatti già riferito i dettagli dell’accaduto agli inquirenti, fornendo una versione precisa che coincide perfettamente con i riscontri sul campo. A confermare le loro parole sono le evidenti tracce d’impatto lasciate sull’asfalto. Le autorità hanno avviato le procedure di rito per accertare formalmente le responsabilità penali del guidatore.

Il ricordo della Federciclismo Sicilia

Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile. Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea Calandra e al Presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze.