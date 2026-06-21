

È diventata una vera e propria discarica l’area parcheggio di via Sandro Pertini, a Canicattì.

Di fronte alla palestra comunale e al parco giochi per bambini da giorni sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere. Prima sono stati lasciati due sacchi di spazzatura, poi se ne sono aggiunti tre, quattro, cinque, decine e decine. C’è di tutto, anche vecchi mastelli.

Se da un lato gli incivili continuano a fare quello che vogliono inquinando e deturpando la città, dall’altro nessuno si occupa di ripulire la zona, come in altri quartieri di Canicattì. Così di giorno in giorno si aggiungono altri rifiuti. Dove si arriverà?

Inoltre, come testimoniano le immagini, nella zona si registra degrado e abbandono. Sterpaglie a destra e sinistra dei marciapiedi, pavimentazione irregolare, pezzi di vetro e metalli, per i pedoni è diventato difficile passare da quella strada.

È necessario intervenire con urgenza per bonificare l’area e ridare dignità all’intero quartiere.